Россиянин погиб на танкере в Мраморном море

Российский моряк погиб от отравления на панамском танкере в Мраморном море

Российский моряк погиб на борту находившегося в Мраморном море танкера. Об этом, ссылаясь на пресс-службу губернатора турецкой провинции Стамбул, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, на танкере Swanlake под флагом Панамы, который находился в Мраморном море в двух милях к югу от острова Демократии и Свободы, произошла утечка из холодного резервуара. В результате нее от интоксикации скончался один член экипажа, еще два моряка получили отравления и сейчас находятся под наблюдением медиков.

Экипаж танкера состоит из 13 человек, все они граждане России. В настоящее время к судну прибыли береговая охрана, морская полиция, скорая помощь и сотрудники Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий. Они проводят эвакуацию членов экипажа.

