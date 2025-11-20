На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин погиб на танкере в Мраморном море

Российский моряк погиб от отравления на панамском танкере в Мраморном море
Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

Российский моряк погиб на борту находившегося в Мраморном море танкера. Об этом, ссылаясь на пресс-службу губернатора турецкой провинции Стамбул, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, на танкере Swanlake под флагом Панамы, который находился в Мраморном море в двух милях к югу от острова Демократии и Свободы, произошла утечка из холодного резервуара. В результате нее от интоксикации скончался один член экипажа, еще два моряка получили отравления и сейчас находятся под наблюдением медиков.

Экипаж танкера состоит из 13 человек, все они граждане России. В настоящее время к судну прибыли береговая охрана, морская полиция, скорая помощь и сотрудники Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий. Они проводят эвакуацию членов экипажа.

19 ноября сообщалось, что пожар на турецком СПГ-танкере Orinda, находящемся в украинском порту Измаил в Одесской области, полностью потушен.

Ранее в Туапсе произошел пожар на танкере в результате атаки беспилотников.

