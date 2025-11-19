Пожар на турецком танкере в Измаиле полностью потушен

Пожар на турецком СПГ-танкере Orinda, находящемся в украинском порту Измаил в Одесской области, полностью потушен. Об этом, ссылаясь на Управление мореходства министерства транспорта и инфраструктуры Турции, сообщает РИА Новости.

По информации ведомства, сейчас на танкере отсутствует какая-либо опасность. 19 ноября судно будет отбуксировано на якорную стоянку. Никто из 16 членов экипажа во время пожара не пострадал.

В ночь на 17 ноября российская армия нанесла ряд мощных ударов по порту Измаил. Главной целью ударов стали объекты энергетической и портовой инфраструктуры, на которых в результате попаданий вспыхнули пожары. По имеющейся информации, Измаил атаковали не менее 35 российских дронов. В результате атак получила повреждения электроподстанция «Эталон», жители города и его окрестностей остались без света.

На танкере Orinda, перевозившем четыре тысячи тонн сжиженного природного газа, произошло возгорание. Экипаж смог благополучно покинуть судно.

Ранее в Румынии эвакуировали деревню у города Измаил на границе с Украиной.