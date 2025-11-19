На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Львов погрузился во тьму

Во Львове произошел блэкаут
true
true
true
close
Pavlo Palamarchuk/Reuters

Во Львове впервые за последние месяцы произошел блэкаут. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации утверждается, что в городе полностью прекратилось электроснабжение. Местные жители публикуют видеоролики, на которых видно, как машины с включенными фарами движутся по неосвещенной трассе.

13 ноября украинский экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил, что всей стране грозит тотальный блэкаут. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский должен найти людей, которые займутся энергетикой и обеспечат граждан теплом и светом.

До этого сообщалось, что власти страны могут эвакуировать часть жителей Киева в случае полного блэкаута в столице.

При этом в столичной мэрии отметили, что эвакуация предусмотрена только в чрезвычайных ситуациях — таких, как аварии с выбросом радиоактивных или химически опасных веществ, масштабные пожары, землетрясения, затопления, оползни и вооруженные конфликты.

Ранее на Западе предрекли Украине самую опасную зиму с начала конфликта.

Новости Украины
