На Западе предрекли Украине самую опасную зиму с начала конфликта

Politico: предстоящая зима может стать для Украины самой опасной с 2022 года

Предстоящая зима может стать для Украины самой опасной с начала конфликта. Об этом пишет издание Politico.

«Все идет к тому, что зима станет самой опасной в этом конфликте для Украины», — говорится в публикации.

По данным издания, Украина столкнулась с кризисом финансирования, коррупционными скандалами и проблемами на фронте, где ощущается все большее давление российской армии на ВСУ. Также журналисты обратили внимание на серьезный кризис в украинской энергетике.

До этого бывший глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что власти Украины боятся возможной реакции жителей на отключения электроснабжения предстоящей зимой. Он считает, что критика властей со стороны граждан будет оправдана, поскольку обеспечение работоспособности энергетической системы будет осложнено из-за задержек при реализации более децентрализованной выработки электричества.

По словам Кудрицкого, план децентрализованной генерации электроэнергии был представлен украинскому лидеру Владимиру Зеленскому еще три года назад. Однако правительство вовремя не отреагировало на соответствующие предложения.

Ранее министр энергетики Украины подала в отставку после требования Зеленского.