На Украине назвали условие для эвакуации части жителей Киева

На Украине допустили эвакуацию части жителей Киева в случае полного блэкаута

Власти Украины могут эвакуировать часть жителей Киева в случае полного блэкаута в столице. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник.

«В случае полного блэкаута в Киеве из-за длительного отсутствия электроэнергии… часть горожан могут эвакуировать», — сказал собеседник.

При этом в столичной мэрии отметили, что эвакуация предусмотрена только в чрезвычайных ситуациях — таких, как аварии с выбросом радиоактивных или химически опасных веществ, масштабные пожары, землетрясения, затопления, оползни и вооруженные конфликты.

«Действующими планами не предусмотрена эвакуация населения столицы в случае блэкаута», — сказали в киевской горадминистрации.

По информации «Экономической правды», Украина за последние дни потеряла не менее 1 ГВт электрической генерации, а заявление об остановке всех государственных ТЭС вызвало «истерику» в офисе президента Владимира Зеленского. Несмотря на это, украинский лидер в момент отключения света в Мариинском дворце Киева назвал «нормальными» перебои с электроснабжением на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

10 ноября председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергии Станислав Игнатьев заявил, что в Киеве в среднем 14–16 часов в день отсутствует стабильное электроснабжение.

Ранее на Западе предрекли Украине самую опасную зиму с начала конфликта.