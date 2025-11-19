Суд подтвердил экстрадицию обвиняемого в подрыве «Северных потоков» украинца

Суд в Италии постановил выдать ФРГ украинца по делу о «Северных потоках»

Кассационный суд Италии подтвердил выдачу Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил его адвокат Никола Канестрини, передает ТАСС.

По словам юриста, теперь украинец должен быть выдан в течение 10 дней.

27 октября Апелляционный суд Болоньи постановил выдать Германии Сергея Кузнецова. По словам его адвоката Николы Канестрини, защита намеревалась обратиться в Кассационный суд для обжалования этого решения.

Кузнецова задержали в августе в Италии по подозрению в причастности к подрывам «Северных потоков». Сам задержанный отрицает свою вину и отказался добровольно вылетать в Германию. Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева, которого также подозревают в подрыве «Северных потоков». Подробнее ― в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинец, обвиняемый в подрыве «Северных потоков», объявил голодовку.