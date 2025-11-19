Путин заявил, что честное отношение к делу связано с культурным кодом России

Честное отношение к делу связано с культурным кодом России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на 10-й Международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»), сообщает РИА Новости.

«Когда ты выигрываешь по-честному — это совершенно другие эмоции, а это связано с нашим культурным кодом, это честное отношение к делу», — сказал глава государства.

12 сентября Путин заявил на Форуме объединенных культур в Петербурге, что одной из важнейших культурных задач является сохранение общей исторической памяти.

Он призвал объединить усилия, чтобы сохранить многообразие и самобытность культур и традиций. По словам российского лидера, истинное искусство раскрывает в душе человека лучшие качества и возвышает созидание. Поэтому нужно не допустить исчезновения малочисленных культур и освободить мир от двойных стандартов и попыток отмены той или иной культуры.

Ранее россияне назвали многонациональность культурным кодом России.