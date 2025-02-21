Четверть россиян связывают культурный код страны с многонациональностью

В последние годы в России наблюдается растущий интерес к корням и традициям, что находит свое выражение в рекламе, дизайне, кино, моде и других сферах. При этом большинство россиян (25,4%) считают многонациональность ключевым элементом культурного кода России, показало исследование SmartHeart, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Термин «культурный код» все чаще используется в публичных дискуссиях и политических выступлениях. Благодаря креативным индустриям культурный код обретает новые смыслы: искусство, дизайн, музыка, кино и другие направления связывают традиции и современность, поддерживая динамичное и устойчивое культурное развитие. В частности, в медиапространстве и брендинге наблюдается возрождение народных сказок, которые иллюстрируют российский культурный код.

Результаты опроса показали, что россияне по-разному трактуют этот термин. 25,4% респондентов считают многонациональность важнейшим компонентом российского культурного кода. Несколько меньше — 23,4% — указали на стойкость духа как на ключевую характеристику. При этом 21% опрошенных выделили культуру в целом, а 16,3% — духовность. Меньше всего респондентов (13,9%) связывают культурный код с бескрайними русскими просторами.

«Культурный код оказывает существенное влияние на формирование брендов, в то время как бренды, в свою очередь, служат отражением и инструментом развития культуры. Так, например, российский дизайнер Гоша Рубчинский представил американской публике «Черных псов» — образ, который ассоциируется с русской культурой», — комментирует Анна Докунина, R&D директор SmartHeart creative agency.

«Культурный код формируется на основе истории, менталитета, религии, фольклора и коллективного опыта общества. Чтобы попадать в сердца и головы людей определенной культуры — нужно понимать природу их эмоций. Чем глубже эмоциональный отклик на те или иные образы, тем успешнее бренд. При этом символы и образы, которые несут в себе определенный смысл в одной культуре, могут иметь совершенно иной контекст в другой. Так, в русской культуре волк чаще всего ассоциируется с негативным персонажем сказок, в то время как у коренных народов Северной Америки он символизирует силу и мудрость. Аналогичным образом красный цвет в Китае олицетворяет праздник и счастье, а в Европе — страсть и опасность», — говорит Настасья Исаева, старший стратег SmartHeart creative agency.

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