На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о планах России перейти на серийное производство малых АЭС

Путин: Россия планирует перейти на серийное производство малых АЭС
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия планирует перейти на серийное производство малых атомных электростанций (АЭС). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании конференции AI Journey-2025 («Путешествие в мир искусственного интеллекта»), трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Планируем перейти на серийные производства, как я уже говорил, малых и наземных атомных электростанций», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в течение ближайших двух десятилетий в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке запланирован ввод 38 энергоблоков АЭС. По его словам, их суммарная мощность будет практически равна всей действующей сейчас атомной генерации.

В октябре Путин заявил, что малые АЭС сегодня никто не строит, кроме России. Глава российского государства отметил, что у других стран «есть планы», но на практике «делается только в РФ». Он подчеркнул, что «в мире ничего не происходит».

Ранее Путин рассказал, что является главным для мировой экономики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами