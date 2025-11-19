Путин заявил о планах России перейти на серийное производство малых АЭС

Россия планирует перейти на серийное производство малых атомных электростанций (АЭС). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании конференции AI Journey-2025 («Путешествие в мир искусственного интеллекта»), трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Планируем перейти на серийные производства, как я уже говорил, малых и наземных атомных электростанций», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в течение ближайших двух десятилетий в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке запланирован ввод 38 энергоблоков АЭС. По его словам, их суммарная мощность будет практически равна всей действующей сейчас атомной генерации.

В октябре Путин заявил, что малые АЭС сегодня никто не строит, кроме России. Глава российского государства отметил, что у других стран «есть планы», но на практике «делается только в РФ». Он подчеркнул, что «в мире ничего не происходит».

