СМИ сообщили об изменении состояния подорвавшегося на мине-ловушке школьника

МК: школьника, подорвавшегося на мине в Красногорске, готовят к выписке

Школьника, подорвавшегося на замаскированной под деньги мине в подмосковном Красногорске, готовят к выписке из Детского клинического центра имени Рошаля. Об изменении его состояние пишет «Московский Комсомолец» (МК) со ссылкой на мать мальчика.

Сообщается, что девятилетний ребенок, который в результате инцидента лишился четырех пальцев, предстоит установить протезы.

«Настроение приподнятое, хотя, конечно, переживает о случившемся. По выписке пока не могу сказать — предварительно, следующий вторник», — сказала она.

По ее словам, хорошим знаком является то, что ее сын, который увлекается вокалом, стал петь прямо в палате.

Взрыв в Красногорске произошел 11 ноября. Возвращаясь с тренировки, школьник заметил на земле небольшой сверток — он выглядел как подарочная упаковка с прикрепленной к ней 10-рублевой купюрой. Мальчик попытался поднять находку, и в этот момент сработала спрятанная в ней мина. В результате ребенок получил тяжелые травмы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала, что в свертке были спрятаны около 10 граммов тротила.

Ранее россиянам посоветовали не трогать увиденные на улице свертки денег.