Стало известно количество тротила, заложенного в «подарок» с 10-рублевой купюрой

СК: 10 граммов тротила спрятали в подарочной упаковке с 10-рублевой купюрой
Порядка 10 граммов тротила спрятали в подарочной упаковке с 10-рублевой купюрой. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко в Telegram-канале.

Речь идет об инциденте, который произошел вечером 11 ноября в Красногорске, когда мальчик возвращался с тренировки. Школьник заметил на земле небольшой сверток, замаскированный под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. При попытке поднять находку произошел взрыв, который нанес ребенку тяжелые травмы.

«Проведен осмотр места происшествия, изъяты фрагменты взрывного устройства, масса которого составляет около 10 грамм в тротиловом эквиваленте», — заявила Петренко.

По ее словам, по факту инцидента возбуждено уголовное дело. На место взрыва направили опытных криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства. На данный момент назначено проведение взрывотехнической, молекулярно-генетической и дактилоскопической экспертиз.

Обстоятельства взрыва и причастные к инциденту устанавливаются. Представитель СК призвала граждан обращать внимание на необходимость соблюдения мер безопасности и не брать в руки неизвестные предметы.

Telegram-канал Mash писал, что взрывное устройство было осколочно-фугасным с металлическими поражающими элементами.

Ранее стало известно, что школьнику из Красногорска спасали кисть шесть часов после взрыва.

