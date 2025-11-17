Россиянам посоветовали не трогать увиденные на улице свертки денег

Эксперт по безопасности Гришаков: увиденные на улице деньги трогать нельзя

Бывший оперативный сотрудник Игорь Гришаков в интервью RT прокомментировал участившиеся факты нахождения бесхозных свертков денег на улицах. По его словам, такие находки со взрывчаткой внутри или без нее могут указывать на попытку дестабилизации общества. Эти приемы используют обученные террористы, поскольку изготовить компактное взрывное устройство завербованному подростку или пенсионерке не под силу, отметил эксперт.

«Чисто механически это выполнить нелегко. Нельзя заставить бабушку на расстоянии это сделать. Если эти инциденты и дальше будут происходить, то это скорее профессиональные люди, которые сюда для этого прибывают. В любом случае, если кто-то увидел (сверток. — «Газета.Ru») и нашел — лучше это обойти», — подчеркнул Гришаков.

Чтобы изготовить такое устройство, необходимо обладать определенными знаниями и навыками, добавил он.

15 ноября «денежную мини-ловушку» обнаружили среди детских игрушек в магазине в поселке Некрасовском. Однако угроза не подтвердилась. Находка оказалась восковой свечой, завернутой в купюру.

Несколько дней назад сообщалось, что житель московского района Митино нашел во дворе дома «денежную мину-ловушку».

До этого школьник из Красногорска обнаружил подобную «ловушку», поднял ее и едва не лишился руки от взрыва. Врачи провели шестичасовую операцию, чтобы спасти ему руку.

Ранее стало известно, что в Московской области охранники подстанции хотели получить премию при помощи тротила.