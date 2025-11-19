Движение автотранспорта на Крымском мосту возобновили спустя полчаса после его перекрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — сказано в сообщении, опубликованном в 16:44 мск.

О перекрытии моста стало известно в 16:16 мск. Информационный центр призывал находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины введения ограничений при этом не уточнялись.

2 ноября Telegram-канал Mash писал, что водителей обязали заполнять анкету при ручном досмотре и проверке на сканере во время проезда по Крымскому мосту. В ней требуется указать марку, модель, госномер транспортного средства, а также отметить, есть ли у авто электротяга. По данным журналистов, если выяснится, что водитель пытается проехать на электромобиле или гибриде, на переправу его не пропустят.

