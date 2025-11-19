Движение на Крымском мосту временно перекрыли

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Информация об этом появилась в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

Причины введения ограничений не уточняются. Данные о перекрытии появились в 16:16 по московскому времени. При этом, за 15 минут до этого инфоцентр сообщал, что затруднения в проезде к пунктам ручного досмотра отсутствуют с обеих сторон моста.

2 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что водителей обязали заполнять анкету при ручном досмотре и проверке на сканере во время проезда по Крымскому мосту. В ней требуется указать марку, модель, госномер транспортного средства, а также отметить, есть ли у авто электротяга. По данным журналистов, если выяснится, что водитель пытается проехать на электромобиле или гибриде, на переправу его не пропустят.

Ранее на Крымском мосту произошла авария с двумя летальными исходами.