На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сургуте возбудили уголовное дело из-за нарушений требований охраны труда

СК Югры: из-за возгорания у «Магнита» в Сургуте возбуждено уголовное дело
true
true
true

В Сургуте возбудили уголовное дело из-за нарушений требований охраны труда, которое привело к пожару. Об этом сообщил Следственный комитет Югры в своем Telegram-канале.

19 ноября в пекарне около сетевого магазина «Магнит» в Сургуте произошло возгорание из-за разгерметизации газового баллона. В результате происшествия пострадали люди.

Причиной инцидента называется пренебрежительное отношение к технике безопасности со стороны неустановленного числа лиц. Сейчас следователи уточняют все обстоятельства и причины произошедшего.

По данным Telegram-канала 112 при взрыве газа возле «Магнита» пострадали четыре человека. Площадь возгорания достигла 200 квадратных метров.

18 ноября сообщалось, что в Череповце 14-летний подросток устроил пожар, пытаясь приготовить картофель фри. Мальчик вернулся после школы и решил приготовить еду. Он перегрел масло в сковороде и оно загорелось. Испугавшись возгорания, он попытался потушить его водой, но сделал только хуже. Подоспевшие на шум соседи вызвали пожарных и скорую. Ребенок получил ожоги и был госпитализирован. Пожар повредил навесной потолок и фасады кухонного гарнитура.

Ранее на видео попало, как машины разбились в жестком ДТП в Сургуте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами