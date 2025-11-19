СК Югры: из-за возгорания у «Магнита» в Сургуте возбуждено уголовное дело

В Сургуте возбудили уголовное дело из-за нарушений требований охраны труда, которое привело к пожару. Об этом сообщил Следственный комитет Югры в своем Telegram-канале.

19 ноября в пекарне около сетевого магазина «Магнит» в Сургуте произошло возгорание из-за разгерметизации газового баллона. В результате происшествия пострадали люди.

Причиной инцидента называется пренебрежительное отношение к технике безопасности со стороны неустановленного числа лиц. Сейчас следователи уточняют все обстоятельства и причины произошедшего.

По данным Telegram-канала 112 при взрыве газа возле «Магнита» пострадали четыре человека. Площадь возгорания достигла 200 квадратных метров.

18 ноября сообщалось, что в Череповце 14-летний подросток устроил пожар, пытаясь приготовить картофель фри. Мальчик вернулся после школы и решил приготовить еду. Он перегрел масло в сковороде и оно загорелось. Испугавшись возгорания, он попытался потушить его водой, но сделал только хуже. Подоспевшие на шум соседи вызвали пожарных и скорую. Ребенок получил ожоги и был госпитализирован. Пожар повредил навесной потолок и фасады кухонного гарнитура.

