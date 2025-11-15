В Сургуте на видео попало, как автомобили с людьми разлетелись в серьезном ДТП

В Сургуте на видео попало, как машины разбились в жестком ДТП

В Сургуте столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП ХМАО Югра».

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль на скорости врезается в другую машину, которая от удара отлетает и задевает третий транспорт. На записи также заметно, как в момент ДТП автомобильные детали разлетаются по проезжей части, а после – начинает идти дым.

До этого в Архангельской области столкнулись Nissan Almera и Hyundai Solaris. На кадрах видно, как черная машина боком выезжает на встречную полосу движения и врезается в Hyundai. От удара машины отбрасывает в стороны, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части. В результате произошедшего обе водительницы получили травмы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

Кроме того, в Забайкалье автобус с людьми опрокинулся на проезжей части из-за коровы. Несколько человек пострадали.

Ранее автомобиль с челябинцами подлетел в момент серьезного ДТП, и это попало на видео.