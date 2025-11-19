На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском городе произошел взрыв в здании «Магнита»

112: в здании «Магнита» в Сургуте произошел взрыв
true
true
true

В здании «Магнита» в Сургуте произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным 112, пострадали четыре человека.

«По уточненной информации, произошел взрыв газового баллона в соседней с «Магнитом» пекарне. Позже огонь перекинулся и на сам магазин», — говорится в публикации.

Уточняется, что огонь охватил все здание. Площадь возгорания достигла 200 «квадратов». В данный момент сотрудниками МЧС горение ликвидируется.

18 ноября сообщалось, что в Череповце 14-летний подросток устроил пожар, пытаясь приготовить картофель фри. Мальчик вернулся после школы и решил приготовить еду. Он перегрел масло в сковороде и оно загорелось. Испугавшись возгорания, он попытался потушить его водой, но сделал только хуже. Подоспевшие на шум соседи вызвали пожарных и скорую. Ребенок получил ожоги и был госпитализирован. Пожар повредил навесной потолок и фасады кухонного гарнитура.

Ранее в мэрии Казани назвали причину пожара в многоэтажке.

