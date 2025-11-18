Кулинарные опыты с картофелем фри едва не закончились для российского подростка трагедией

В Череповце 14-летний подросток получил травмы, пытаясь приготовить картофель фри. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Вологодской области.

Инцидент произошел 17 ноября. Мальчик вернулся после школы и решил приготовить дома картофель. Он перегрел масло в сковороде и оно загорелось. Испугавшись возгорания, он попытался потушить его водой, но сделал только хуже.

«Подоспевшие на шум соседи вызвали пожарных и скорую. Мальчик получил ожоги и был госпитализирован», — рассказали в ведомстве, уточнив, что с огнем удалось справиться до прибытия пожарных.

Пожар повредил навесной потолок и фасады кухонного гарнитура.

В ведомстве напомнили, что заливать горящее масло водой идея плохая. Там предложили в случае подобных ситуаций другой алгоритм: выключить плиту, накрыть емкость с маслом металлической крышкой или плотной тканью, чтобы перекрыть доступ кислороду. Также там рассказали, что горящее масло можно засыпать солью, содой или землей из горшка.

