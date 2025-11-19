В Госдуме опровергли обсуждение повышения пенсионного возраста

Володин заявил, что повышения пенсионного возраста в России не планируется

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил на пленарном заседании, что пенсионный возраст в России повышать не намерены.

Он отметил, что в ряде СМИ неверно истолковали слова депутата Светланы Бессараб о возможном увеличении размера выплат при более позднем выходе на пенсию.

По его словам, речь шла о том, что продолжение трудовой деятельности может давать дополнительные выгоды, однако журналисты подали эту тему как обсуждение нового повышения пенсионного возраста. Володин подчеркнул, что подобные трактовки вырывают фразы из контекста и искажают суть сказанного.

Светлана Бессараб сообщала, что граждане могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже. Она добавила, что если отложить выход на пенсию на такой срок, то коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза.

Недавно депутат Государственной думы Сергей Гаврилов призвал упростить порядок выхода на досрочную пенсию для граждан с повышенным стажем. Реализация права выйти на пенсию на 2 года раньше при повышенном стаже для россиян должна быть обеспечена необходимыми подзаконными актами, уверен он.

