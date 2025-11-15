На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили упростить выход на досрочную пенсию за стаж

Депутат Гаврилов призвал упростить досрочный выход на пенсию за длительный стаж
true
true
true
close
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Государственной думы Сергей Гаврилов в беседе с ТАСС призвал упростить порядок выхода на досрочную пенсию для граждан с повышенным стажем.

Он отметил, что реализация права выйти на пенсию на 2 года раньше при повышенном стаже для россиян должна быть обеспечена необходимыми подзаконными актами, а периоды стажа, учитываемого для реализации этого права, должны быть расширены.

Депутат напомнил, что в апреле прошлого года в правила подсчета страхового стажа внесли изменения, которые уточнили порядок учета отдельных периодов трудовой и иной деятельности при назначении досрочной пенсии по стажу.

«Теперь для граждан применение прежнего порядка временно фактически приостановлено, что требует дополнительного нормативного урегулирования», — отметил Гаврилов.

Депутат пояснил, что речь идет о праве выхода на пенсию на два года раньше при стаже 37 лет для женщин и 42 года для мужчин. Он подчеркнул, что закон гарантирует такое право, но подзаконные акты фактически ограничили его реализацию. По словам Гаврилова, в данный момент требуется уточнение правил подсчета с учетом действующего закона и возврат возможности включать периоды работы, которые подтверждены документально, даже если они приходятся на время до принятия закона.

Ранее сообщалось, что треть россиян планируют самостоятельно откладывать деньги на пенсию.

