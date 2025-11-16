В Госдуме предложили россиянам выходить на пенсию на 10 лет позже

Депутат Бессараб: выход на пенсию на 10 лет позже увеличит выплату более чем вдвое

Граждане могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже. Об этом ТАСС рассказала депутат Светлана Бессараб.

«Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение 5 лет, он увеличит размер своих пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату - на 45%», — сказала она.

Депутат добавила, что если отложить выход на пенсию на 10 лет, ты коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза.

Недавно депутат Государственной думы Сергей Гаврилов призвал упростить порядок выхода на досрочную пенсию для граждан с повышенным стажем. Реализация права выйти на пенсию на 2 года раньше при повышенном стаже для россиян должна быть обеспечена необходимыми подзаконными актами, уверен он.

Недавно бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский рассказал, что для получения пенсии в размере 45 тыс. рублей, нужно заработать около 260 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Для достижения таких показателей надо получать зарплату в размере 230 тыс. рублей в месяц на протяжении 26 лет.

Ранее Володин рассказал, будут ли пересматриваться пенсии депутатов Госдумы.