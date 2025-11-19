На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали условия для начисления пенсии в 80 тысяч рублей

Юрист Виноградов: при определенных условиях пенсия может достичь 80 тыс. рублей
close
Depositphotos

Россияне при определённых условиях могут получать максимально высокие выплаты страховой пенсии. Её ежемесячный размер при наличии необходимого стажа и количества пенсионных баллов может достигать 80 тыс. рублей в месяц, рассказал RT доктор юридических наук, профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

За один год работающий человек может максимум получить 10 пенсионных баллов, стоимость каждого из них составляет порядка 145 рублей. Так, например, если россиянин работал с 16 лет, вышел на пенсию в 65 лет и имеет стаж в 49 лет, то этот показатель умножается на 10 баллов, каждый из которых стоит около 145 рублей. Получается 71 050 рублей, плюс к этому добавляется фиксированная часть, которая в этом году составляет 8907 рублей – итого получается пенсия в размере около 80 тыс. рублей.

Поэтому для получения в старости максимально высокой пенсии нужно стараться накопить как можно больше баллов, посоветовал юрист.

«Это достигается за счёт длительного профессионального стажа и высокой официальной заработной платы на протяжении всей трудовой деятельности, — пояснил он. — Кроме того, важно, чтобы работодатель исправно уплачивал страховые взносы в Социальный фонд, поскольку именно они формируют будущие выплаты».

Он также призвал тщательно следить за правильным оформлением нестраховых периодов, в частности – времени службы в армии, декрета и отпуска по уходу за пожилыми родственниками. За все эти периоды полагается начисление баллов, например один год службы в армии – это 1,8 балла. За рождение третьего и последующего детей начисляется по 5,4 балла и так далее. Кроме того, полагаются льготы – например, жители Крайнего Севера имеют право на повышенную фиксированную часть пенсии. Действуют льготы и для педагогов, медиков, представителей сфер опасных производств и так далее.

Напомним, в декабре пенсии вырастут у пожилых людей, которые в ноябре достигли 80-летнего возраста, прекратили трудовую деятельность или получили статус инвалида первой группы. Как уточнил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, перерасчёт пенсий проводится после наступления событий, дающих право на повышение выплаты. Повышения положены и пенсионерам, у которых появились иждивенцы, надбавка к фиксированной части составляет 2969 рублей на одного иждивенца, 5938 — на двоих и 8907 — на троих. Все декабрьские перерасчёты будут произведены автоматически на основании данных Соцфонда.

Ранее Путин подписал закон о периоде выплаты пенсии на 2026 год в 270 месяцев.

