В российском регионе детям запретили заходить в магазины табака

В Саратовской области детям запретили вход в магазины, где продают табак и вейпы
Global Look Press

Власти Саратовской области запретили несовершеннолетним заходить в магазины, в которых продают сигареты, вейпы и кальяны, штраф за такое нарушение — до 20 тысяч рублей. Соответствующий закон приняла областная дума, передает РИА Новости.

Автором законопроекта выступила депутат от партии «Единая Россия» Юлия Литневская. По ее словам, ограничения коснутся предприятий и предпринимателей, которые продают никотинсодержащую продукцию под маской иных наименований.

«Мы ставим заслон недобросовестным производителям и продавцам, <...> и ограничиваем нахождение детей на территории объектов, которые торгуют никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее потребления», – отметила депутат в ходе заседания думы в среду.

При этом, на вопрос о том, затронет ли закон исключительно «табачки», или же речь идет в том числе о крупных сетевых ритейлерах, Литневская выразила надежду на то, что последние вынесут такую продукцию за пределы своих магазинов.

Детали закона обещают урегулировать до марта 2026 года — к моменту вступления его в силу.

6 ноября президент России Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории страны. С таким предложением к нему обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она отметила, что подобные ограничения уже успешно действуют в ряде стран СНГ и других государствах мира.

Ранее в ЛДПР потребовали полного запрета вейпов в России.

