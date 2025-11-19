Энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении ТЭС на Украине

Украинский энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале сообщил, что оборудование его теплоэлектростанции (ТЭС) получило повреждения.

«Повреждено оборудование», — говорится в публикации.

О какой ТЭС идет речь и в каком регионе страны она находится, не уточняется.

8 ноября энергохолдинг заявил, что Россия атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК (Донбасской топливно-энергетической компании, крупнейшего частного холдинга в энергетической отрасли Украины).

До этого Вооруженные силы России нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку ударных беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали как минимум девять областей, в ряде городов произошло отключение электричества и ввели графики подачи воды.

Пострадали ТЭС, ГЭС (гидроэлектростанция), локомотивное депо, объекты газовой инфраструктуры и военно-промышленного комплекса республики. По данным Воздушных сил ВСУ, всего по Украине было запущено 458 беспилотников и 45 ракет, большинство из них достигли своих целей. Российское Минобороны подтвердило атаку.

Ранее на Украине остановили все государственные ТЭС.