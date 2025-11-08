Украинский энергохолдинг заявил о «серьезном повреждении» оборудования ТЭС

Энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования одной из ТЭС Украины

Россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК (Донбасской топливно-энергетической компании, крупнейшего частного холдинга в энергетической отрасли Украины). Об этом сообщает энергохолдинг в своем Telegram-канале.

В ДТЭК отметили, что оборудование ТЭС «серьезно повреждено», но последствия обстрела устраняются.

Прошлой ночью Вооруженные силы России нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку ударных беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали как минимум девять областей, в ряде городов произошло отключение электричества и ввели графики подачи воды.

Пострадали ТЭС, ГЭС (гидроэлектростанция), локомотивное депо, объекты газовой инфраструктуры и военно-промышленного комплекса республики. По данным Воздушных сил ВСУ, всего по Украине было запущено 458 беспилотников и 45 ракет, большинство из них достигли своих целей. Российское Минобороны подтвердило атаку.

Ранее на Украине остановили все государственные ТЭС.