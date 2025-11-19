На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Первые 12 пунктов миграционного контроля заработали в крупнейших аэропортах России

В крупнейших аэропортах начали работать первые 12 пунктов миграционного контроля
close
Эмин Джафаров/РИА Новости

Первые 12 пунктов миграционного контроля приступили к работе в крупнейших аэропортах России. Об этом сообщило РИА Новости.

Среди них – московские аэропорты, аэропорты Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов.

Эти пункты будут выявлять иностранцев, нарушающих миграционное законодательство.

Ранее спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов сообщал, что цифровой контроль за мигрантами, который уже действует в Москве и Подмосковье, будет распространен на другие регионы страны.

В октябре президент РФ Владимир Путин 15 октября утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. Документ заменит действующую стратегию, утвержденную в 2018 году и рассчитанную до конца 2025 года.

Ранее Медведев предложил контролировать все передвижения мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами