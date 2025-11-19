Первые 12 пунктов миграционного контроля заработали в крупнейших аэропортах России

Первые 12 пунктов миграционного контроля приступили к работе в крупнейших аэропортах России. Об этом сообщило РИА Новости.

Среди них – московские аэропорты, аэропорты Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов.

Эти пункты будут выявлять иностранцев, нарушающих миграционное законодательство.

Ранее спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов сообщал, что цифровой контроль за мигрантами, который уже действует в Москве и Подмосковье, будет распространен на другие регионы страны.

В октябре президент РФ Владимир Путин 15 октября утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. Документ заменит действующую стратегию, утвержденную в 2018 году и рассчитанную до конца 2025 года.

Ранее Медведев предложил контролировать все передвижения мигрантов.