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Медведев предложил жестко контролировать все передвижения мигрантов

Медведев заявил, что за перемещением мигрантов по России нужен жесткий контроль

Российские власти должны жестко отслеживать въезд в страну мигрантов и их дальнейшее перемещение. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» по итогам совещания по вопросам государственной миграционной политики.

По его словам, контроль государства должен вестись «безо всяких исключений», на основе «самых современных технологий».

Медведев напомнил, что с 1 декабря в аэропортах Москвы и в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области начнется эксперимент по апробации новых правил въезда и выезда иностранцев. Параллельно уполномоченная организация столицы организует геномную регистрацию и выдачу электронной карты мигранта.

В конце октября Медведев призвал работодателей следить за трудовой дисциплиной иностранных работников. Он также напомнил о необходимости следить за уплатой налогов и вести определенную профилактическую работу.

Ранее эксперт рассказал, в каких сферах россияне смогут заменить мигрантов в течение пяти лет.

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