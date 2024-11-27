Медведев предложил жестко контролировать все передвижения мигрантов

Российские власти должны жестко отслеживать въезд в страну мигрантов и их дальнейшее перемещение. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» по итогам совещания по вопросам государственной миграционной политики.

По его словам, контроль государства должен вестись «безо всяких исключений», на основе «самых современных технологий».

Медведев напомнил, что с 1 декабря в аэропортах Москвы и в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области начнется эксперимент по апробации новых правил въезда и выезда иностранцев. Параллельно уполномоченная организация столицы организует геномную регистрацию и выдачу электронной карты мигранта.

В конце октября Медведев призвал работодателей следить за трудовой дисциплиной иностранных работников. Он также напомнил о необходимости следить за уплатой налогов и вести определенную профилактическую работу.

Ранее эксперт рассказал, в каких сферах россияне смогут заменить мигрантов в течение пяти лет.