На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военную базу с бункерами поразили в одной из областей на Украине

Лебедев: военная база с бункерами поражена во Львовской области на Украине
true
true
true
close
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военную базу с бункерами поразили в городе Стрый во Львовской области на западе Украины. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Поразили военную базу с бункерами», — отметил Лебедев.

17 ноября министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и железнодорожной инфраструктуры, которые используются в интересах украинской армии.

До этого американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что армия ни одной европейской страны не способна составить конкуренцию российским вооруженным силам. Он подчеркнул, что любая армия в Европе проиграла бы в противостоянии с ВС РФ, «это был бы неравный бой». Профессор также добавил, что страны Запада хотят нанести стратегическое поражение РФ и «с удовольствием прикончили бы Россию» как великую державу, однако этого не произойдет, отметил эксперт.

Ранее Путин рассказал о стратегической инициативе в зоне СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами