Военную базу с бункерами поразили в городе Стрый во Львовской области на западе Украины. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Поразили военную базу с бункерами», — отметил Лебедев.

17 ноября министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и железнодорожной инфраструктуры, которые используются в интересах украинской армии.

До этого американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что армия ни одной европейской страны не способна составить конкуренцию российским вооруженным силам. Он подчеркнул, что любая армия в Европе проиграла бы в противостоянии с ВС РФ, «это был бы неравный бой». Профессор также добавил, что страны Запада хотят нанести стратегическое поражение РФ и «с удовольствием прикончили бы Россию» как великую державу, однако этого не произойдет, отметил эксперт.

Ранее Путин рассказал о стратегической инициативе в зоне СВО.