Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и железнодорожной инфраструктуры, которые используются в интересах украинской армии. Об этом говорится в официальной сводке Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары по критически важным объектам противника наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией. Атаке также подверглись места хранения БПЛА дальнего действия, пункты временного размещения формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142 районах.

До этого американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что армия ни одной европейской страны не способна составить конкуренцию российским вооруженным силам. Он подчеркнул, что любая армия в Европе проиграла бы в противостоянии с ВС РФ, «это был бы неравный бой». Профессор также добавил, что страны Запада хотят нанести стратегическое поражение РФ и «с удовольствием прикончили бы Россию» как великую державу, однако этого не произойдет, отметил эксперт.

Ранее Путин рассказал о стратегической инициативе в зоне СВО.