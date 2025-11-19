Доктор Мясников рассказал, какие препараты считает одними из самых опасных

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности кроверазжижающих препаратов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что 60% людей, сдающих кровь, слышат о том, что кровь густая и «плохо идет».

«Одни из самых опасных таблеток — кроверазжижающие. Включаем Аспирин (Кардиомагнил и все, что содержит ацетилсалициловую кислоту). Они как скальпель — им можно сделать операцию и спасти жизнь, а можно и отнять жизнь, перерезав горло», — пишет телеведущий.

Лечение ими проводится исключительно по назначению врача и под строгим его контролем. Для их назначения должны быть очень веские показания.

«Повышение гематокрита абсолютно не показание к кроверазжижающим», — подчеркнул Мясников.

До этого лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что адреналин в составе сосудосуживающих капель для носа опасен для зрения и работы сердца. Он призвал пользоваться назальными каплями только при острой необходимости и с низкой концентрацией лекарственного препарата.

Ранее сообщалось, что популярные обезболивающие оказались опасны при раке.