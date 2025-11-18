На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили, что сосудосуживающие капли от насморка вредят зрению и сердцу

Врач Зайцев: адреналин в назальных каплях влияет на работу сердца
Freepik.com

Адреналин в составе сосудосуживающих капель для носа опасен для зрения и работы сердца, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Он призвал пользоваться назальными каплями только при острой необходимости и с низкой концентрацией лекарственного препарата.

«Чем меньше пациент, тем адреналин, который входит в основу всех сосудосуживающих капель, будет нести большую нагрузку и риски, вплоть до слепоты и остановки сердца. Потому что здесь адреналин напрямую воздействует либо на зрительный нерв опосредованно, либо сильно вмешивается в работу сердечно-сосудистой системы. Влияет на сократительную способность, на ритм работы сердца. Поэтому, если мы говорим о лечении, то концентрация должна быть невысокая. Лучше, чтобы она была 0,5% — как в детских сосудосуживающих каплях», — сказал Зайцев.

Врач также не рекомендовал использовать капли для носа с припиской «Форте» — концентрация ксилометазолина и оксиметазолина в них запредельно высокая.

«Производитель и в аннотации, и в рекламе может говорить о том, что нужно закапать такие капли один раз в день, и будет эффект. И он не врет — лукавства здесь никакого нет. Но умалчивается то, что воздействие на слизистую запредельно сильное, и слизистая долго так выдержать не сможет. Поэтому, конечно, самый правильный путь — это не использовать сосудосуживающие капли. Но если пациент уже начал ими пользоваться, то даже если это взрослый человек, необходимо перейти на детские сосудосуживающие капли, где концентрация лекарственного начала 0,5%. Есть 1% раствор, 1,5% и 2%. Есть капли 0,05% — это капли для новорожденных», — пояснил Зайцев.

Ранее врач рассказал, почему нельзя использовать капли для носа без острой необходимости.

