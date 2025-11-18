На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Популярные обезболивающие оказались опасны при раке

Cell: обезболивающее диклофенак повышает риск железодефицитной анемии при раке
Depositphotos

Распространенные обезболивающие диклофенак и ацетаминофен могут влиять на метаболизм железа в раковых клетках печени и способствовать развитию анемии при раке. К такому выводу пришли ученые Немецкого центра изучения рака и Фрайбургского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Systems.

Диклофенак и ацетаминофен входят в перечень наиболее часто используемых лекарств во всем мире. Они эффективно снимают боль и воспаление, а также считаются хорошо переносимыми. Новое исследование показало: хотя оба препарата значительно снижают воспаление в организме, они также увеличивают выработку гормона гепсидина в раковых клетках печени.

Гепсидин — пептидный гормон, который играет ключевую роль в регуляции обмена железа в организме. Он вырабатывается в печени и регулирует количество железа, поступающего в кровь. Избыточный уровень гепсидина может привести к снижению всасывания железа и его накоплению в депо, что, в свою очередь, способствует развитию анемии.

«Наши результаты свидетельствуют о том, что применение обычных обезболивающих у онкологических больных может иметь непредвиденные побочные эффекты», — уточнила руководитель исследования Урсула Клингмюллер.

Дальнейшие эксперименты показали: при раке обезболивающие изменяют активность сигнальных путей IL-6 и BMP в раковых клетках, которые вместе контролируют выработку гепсидина. При этом в здоровых клетках печени этот эффект не наблюдался или был незначительным.

Ранее у аспирина выявили полезный для диабетиков эффект.

