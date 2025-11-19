На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тюмени установили личность мужчины, стрелявшего у жилого комплекса

ТАСС: в Тюмени полицейские нашли мужчину, стрелявшего из автомата около ЖК
Александр Вильф/РИА Новости

Правоохранители установили личность мужчины, который открыл стрельбу на одной из улиц Тюмени. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, у участника инцидента изъяли охолощенный автомат.

Информация о стрельбе у жилого комплекса «Домашний» появилась в сети вечером 18 ноября. Очевидцы говорили о компании мужчин, которые устроили автоматную очередь под окнами дома. На место выехали сотрудники полиции и начали проверку обстоятельств.

В ведомстве указали, что выстрелы прозвучали во время отдыха группы людей, и признаков конфликта не выявлено. Пострадавших нет, а участники успели покинуть район до приезда патрульных.

По словам жителей, инцидент произошел около 21:30 по местному времени и привлек внимание прохожих из-за скопления людей у здания.

На днях сообщалось, что в Новосибирске сотрудник дорожно-патрульной службы и местный житель устроили потасовку из-за парковочного места. Жена полицейского открыла огонь.

Ранее конфликт со стрельбой произошел в кемеровском стриптиз-клубе.

