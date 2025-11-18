На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Тюмени неизвестные открыли стрельбу на улице 

В Тюмени у здания жилого комплекса раздались автоматные очереди
true
true
true

В Тюмени у здания жилого комплекса произошла стрельба. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, инцидент случился около 21:30 по местному времени. Сначала под окнами ЖК «Домашний» заметили необычное скопление людей, а затем один из мужчин выпустил из неизвестного оружия автоматную очередь. Жители дома немедленно вызвали полицейских, но неизвестные успели покинуть место происшествия до прибытия патрульных.

В УМВД по Тюменской области рассказали ТАСС, что проверяют поступившую информацию о стрельбе.

16 ноября сообщалось, что в Новосибирске сотрудник дорожно-патрульной службы и местный житель устроили потасовку из-за парковочного места. Жена полицейского открыла огонь.

13 ноября стало известно, что 18-летний юноша пострадал во время ночной стрельбы в пермском кафе.

Ранее конфликт со стрельбой произошел в кемеровском стриптиз-клубе, один человек не выжил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами