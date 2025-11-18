В Тюмени неизвестные открыли стрельбу на улице 

В Тюмени у здания жилого комплекса раздались автоматные очереди

В Тюмени у здания жилого комплекса произошла стрельба. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, инцидент случился около 21:30 по местному времени. Сначала под окнами ЖК «Домашний» заметили необычное скопление людей, а затем один из мужчин выпустил из неизвестного оружия автоматную очередь. Жители дома немедленно вызвали полицейских, но неизвестные успели покинуть место происшествия до прибытия патрульных.

В УМВД по Тюменской области рассказали ТАСС, что проверяют поступившую информацию о стрельбе.

