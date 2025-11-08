На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кемерово конфликт в стриптиз-клубе закончился стрельбой, один человек не выжил

В Кемерово мужчину не спасли после ночной стрельбы
true
true
close
Depositphotos

В Кемерово мужчина не выжил после ночной стрельбы на улице. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Советском проспекте. По данным местных пабликов, в местном стриптиз-клубе находились две компании в состоянии алкогольного опьянения. Одна из них вела себя шумно, поэтому между группами возник конфликт, закончившийся дракой и стрельбой на улице.

В результате одного из участников потасовки не спасли – во время стрельбы он получил серьезные травмы.

«Еще один человек с огнестрельным ранением был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь», – сообщается в публикации.

Он, по данным пабликов, находится в тяжелом состоянии, другие подробности не уточняются. Полицейские тем временем установили всех участников стрельбы, их задержали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее долги осужденного за стрельбу в школе Казани Галявиева превысили 23,3 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами