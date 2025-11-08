В Кемерово конфликт в стриптиз-клубе закончился стрельбой, один человек не выжил

В Кемерово мужчину не спасли после ночной стрельбы

В Кемерово мужчина не выжил после ночной стрельбы на улице. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Советском проспекте. По данным местных пабликов, в местном стриптиз-клубе находились две компании в состоянии алкогольного опьянения. Одна из них вела себя шумно, поэтому между группами возник конфликт, закончившийся дракой и стрельбой на улице.

В результате одного из участников потасовки не спасли – во время стрельбы он получил серьезные травмы.

«Еще один человек с огнестрельным ранением был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь», – сообщается в публикации.

Он, по данным пабликов, находится в тяжелом состоянии, другие подробности не уточняются. Полицейские тем временем установили всех участников стрельбы, их задержали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее долги осужденного за стрельбу в школе Казани Галявиева превысили 23,3 млн рублей.