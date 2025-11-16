На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске сотрудник ДПС подрался из-за парковочного места жены, а она открыла огонь

В Новосибирске на парковке произошла драка с участием сотрудника ДПС
true
true
true

В Новосибирске сотрудник ДПС и местный житель устроили потасовку из-за парковочного места. Об этом сообщает «Инцидент Новосибирск».

Telegram-канал уточняет, что инцидент произошел вечером 14 ноября в жилом комплексе (ЖК) «Свобода» по адресу улица Заслонова, 13/10. Девушка жителя дома хотела оставить машину, но ей помешал сотрудник ДПС. Он хотел, чтобы на этом месте припарковалась его спутница. Потасовка началась, когда молодой человек первой девушки пришел на место происшествия.

«Началась драка, девушка гаишника открыла стрельбу из оружия (возможно табельного) по людям, но промахнулась», — говорится в посте.

Во двор ЖК вызвали полицию. Правоохранители взяли показания у участников инцидента и решили, что оружия не было, так как не смогли его найти. Телефон местного жителя, на который записывался разговор мужчин, пропал, отмечается в публикации.

Девушка сотрудника ДПС рассказала Telegram-каналу свою версию событий. По ее словам, она вернулась домой с мужем и собиралась припарковаться на месте, где они специально для этого оставили лопату.

«Пока муж парковался пьяный мужик стоял около подъезда и орал на нас матом, затем напал и началась драка. Муж в форме ДПС, она большая неповоротливая, этот пьяница завалил его в сугроб и начал душить», — описала происходящее девушка, которая во время потасовки была с ребенком (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Она утверждает, что пыталась разнять дерущихся. Чтобы спасти мужа, достала травматический пистолет и со словами «Стой, стреляю» дважды выстрелила в воздух. Это позволило ее супругу высвободиться и справиться с противником. Однако при этом сотрудник ДПС сломал пальцы, получил многочисленные ушибы и ссадины лица. Оружие полицейские изъяли до выяснения обстоятельств инцидента.

«Этот пьяный сосед угрожал, что колеса все порежет и что у него жена подполковник и что они нам сладкую жизнь устроят», — рассказала она и упомянула, что в этом доме они с мужем живут неделю.

В управлении МВД по региону начали проверку.

Ранее в Татарстане женщина с ножом атаковала прибывших на вызов полицейских.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами