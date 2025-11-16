В Новосибирске сотрудник ДПС подрался из-за парковочного места жены, а она открыла огонь

В Новосибирске сотрудник ДПС и местный житель устроили потасовку из-за парковочного места. Об этом сообщает «Инцидент Новосибирск».

Telegram-канал уточняет, что инцидент произошел вечером 14 ноября в жилом комплексе (ЖК) «Свобода» по адресу улица Заслонова, 13/10. Девушка жителя дома хотела оставить машину, но ей помешал сотрудник ДПС. Он хотел, чтобы на этом месте припарковалась его спутница. Потасовка началась, когда молодой человек первой девушки пришел на место происшествия.

«Началась драка, девушка гаишника открыла стрельбу из оружия (возможно табельного) по людям, но промахнулась», — говорится в посте.

Во двор ЖК вызвали полицию. Правоохранители взяли показания у участников инцидента и решили, что оружия не было, так как не смогли его найти. Телефон местного жителя, на который записывался разговор мужчин, пропал, отмечается в публикации.

Девушка сотрудника ДПС рассказала Telegram-каналу свою версию событий. По ее словам, она вернулась домой с мужем и собиралась припарковаться на месте, где они специально для этого оставили лопату.

«Пока муж парковался пьяный мужик стоял около подъезда и орал на нас матом, затем напал и началась драка. Муж в форме ДПС, она большая неповоротливая, этот пьяница завалил его в сугроб и начал душить», — описала происходящее девушка, которая во время потасовки была с ребенком (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Она утверждает, что пыталась разнять дерущихся. Чтобы спасти мужа, достала травматический пистолет и со словами «Стой, стреляю» дважды выстрелила в воздух. Это позволило ее супругу высвободиться и справиться с противником. Однако при этом сотрудник ДПС сломал пальцы, получил многочисленные ушибы и ссадины лица. Оружие полицейские изъяли до выяснения обстоятельств инцидента.

«Этот пьяный сосед угрожал, что колеса все порежет и что у него жена подполковник и что они нам сладкую жизнь устроят», — рассказала она и упомянула, что в этом доме они с мужем живут неделю.

В управлении МВД по региону начали проверку.

