На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Владимирской области загорелись склад и мусор

МЧС: склад и мусор загорелись в городе Петушки Владимирской области
true
true
true
close
Shutterstock/Al.geba

Возгорание складского помещения и мусора произошло в городе Петушки Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пишет ТАСС.

Сообщение о пожаре на Клязьменской улице поступило в 21:57 мск. По предварительным данным, огонь распространился на площади 2,2 тыс. квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

К тушению привлечены 33 человека и 12 единиц техники.

18 ноября в Омской области на газопроводе произошла утечка газа и возник пожар. По словам губернатора Виталия Хоценко, пострадавших нет, но некоторые предприятия пришлось отключить от газа. В ФСБ связали произошедшее с ремонтными работами. Как рассказали жители, «был очень сильный хлопок, все залило заревом, казалось, что пламя ростом в девять этажей». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого в Красноярском крае из-за удлинителя произошел пожар в пятиэтажном доме. Пламя охватило мебель и прочую домашнюю утварь на площади в 30 квадратных метров. Предварительно, причиной возгорания стал удлинитель — он был протянут из коридора в зал, а в него на ночь включили обогреватель. В результате в пожаре не выжил хозяин квартиры. К тушению огня привлекали 17 сотрудников экстренных служб и девять единиц техники.

Ранее пожарные спасли 29 человек из горящего дома в Томске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами