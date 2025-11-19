Во Владимирской области загорелись склад и мусор

Возгорание складского помещения и мусора произошло в городе Петушки Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пишет ТАСС.

Сообщение о пожаре на Клязьменской улице поступило в 21:57 мск. По предварительным данным, огонь распространился на площади 2,2 тыс. квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

К тушению привлечены 33 человека и 12 единиц техники.

18 ноября в Омской области на газопроводе произошла утечка газа и возник пожар. По словам губернатора Виталия Хоценко, пострадавших нет, но некоторые предприятия пришлось отключить от газа. В ФСБ связали произошедшее с ремонтными работами. Как рассказали жители, «был очень сильный хлопок, все залило заревом, казалось, что пламя ростом в девять этажей». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого в Красноярском крае из-за удлинителя произошел пожар в пятиэтажном доме. Пламя охватило мебель и прочую домашнюю утварь на площади в 30 квадратных метров. Предварительно, причиной возгорания стал удлинитель — он был протянут из коридора в зал, а в него на ночь включили обогреватель. В результате в пожаре не выжил хозяин квартиры. К тушению огня привлекали 17 сотрудников экстренных служб и девять единиц техники.

Ранее пожарные спасли 29 человек из горящего дома в Томске.