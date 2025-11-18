Сибиряк не выжил в пожаре, начавшемся из-за удлинителя

В Красноярском крае из-за удлинителя произошел пожар в пятиэтажном доме. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в пятиэтажном жилом доме. В одной из квартир начался пожар, и пламя охватило мебель и прочую домашнюю утварь на площади в 30 квадратных метров. Предварительно, причиной возгорания стал удлинитель — он был протянут из коридора в зал, а в него на ночь включили обогреватель.

В результате в пожаре не выжил хозяин квартиры. К тушению огня привлекли 17 сотрудников экстренных служб и девять единиц техники. Газодымозащитники с помощью спасательных устройств вывели из здания четверых взрослых и двоих детей, еще девять человек эвакуировались самостоятельно.

