Стало известно, когда суд вынесет приговор по делу о катастрофе на батискафе в Хургаде

РИА: приговор по делу о гибели россиян на батискафе в Хургаде вынесут 26 ноября
Williams Street Family Diaries/Reuters

Суд Хургады назначил на 26 ноября вынесение приговора по громкому делу о затонувшей туристической подлодке, где погибли семь россиян. Об этом РИА Новости сообщил египетский судебный источник.

«Суд Хургады рассмотрит 26 ноября дело о затонувшем батискафе «Синдбад» для вынесения приговора после завершения рассмотрения документов и технических отчетов, связанных с инцидентом о затоплении», — заявил собеседник агентства.

27 марта туристический батискаф «Синдбад», принадлежащий одноименной гостинице, должен был погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф. На борту, помимо членов экипажа, находились 45 туристов, в том числе дети. Все они — российские граждане.

Позже выяснилось, что батискаф с россиянами на борту затонул, предположительно, из-за ошибки одного из членов экипажа и столкновения с рифом. После этого в кабине началась разгерметизация.

Капитан затонувшего в Хургаде батискафа с россиянами заявил, что покинул судно последним. По его словам, вода просочилась внутрь еще до отправления от морской платформы, а видимость на борту во время ЧП была нулевой.

Как уточнил адвокат капитана, его подзащитный неоднократно просил отправить судно на техническое обслуживание, но компания-владелец игнорировала эти просьбы. В результате крушения судна погибли шесть граждан России, репатриация их тел на родину уже началась.

Ранее были раскрыты новые детали катастрофы с батискафом в Египте.

