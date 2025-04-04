Раскрыты новые детали катастрофы с батискафом в Египте

Затонувший с российскими туристами батискаф в Египте не сталкивался с рифами

Батискаф «Синдбад» с российскими туристами на борту, затонувший у побережья египетского курорта Хургада, не сталкивался с чем-либо перед катастрофой. Об этом пишет Al Masry Al Youm.

«Первоначальная проверка подтвердила, что батискаф не подвергался прямому столкновению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты случившегося были подробно проанализированы в окончательном отчете, переданном Генеральной прокуратуре.

Также газета пишет о том, что техническая комиссия осмотрела затонувшее судно под водой и не обнаружила трещин на корпусе батискафа.

27 марта туристический батискаф «Синдбад», принадлежащий одноименной гостинице, должен был погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф. Отмечается, что затонувший батискаф уже несколько лет работает и это было не первое погружение — он осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. На борту, помимо членов экипажа, находились 45 туристов, в том числе дети. Все они — российские граждане. Позже выяснилось, что батискаф с россиянами на борту затонул, предварительно, из-за ошибки одного из членов экипажа и столкновения с рифом. Отмечалось, что в кабине началась разгерметизация.

Ранее капитан затонувшего судна с россиянами дал показания.