В ДНР ввели режим ЧС из-за повреждений теплоэлектростанций

В Донецкой народной республике ввели режим региональной чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за повреждений тепловых электростанций (ТЭС) в результате атак Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в соответствующем указе главы республики Дениса Пушилина.

В документе сказано: «признать обстановку», сложившуюся на территории ДНР в результате массированной атаки беспилотными летательными аппаратами ВСУ Зуевской и Старобешевской ТЭС, «повлекшую разрушения энергогенерирующих установок, чрезвычайной ситуацией».

18 ноября Пушилин заявил, что часть школ и детских садов в ДНР, оставшихся без тепла после ударов украинских войск по энергетической системе региона, приостановит работу. Он уточнил, что работать будут только те школы и дошкольные учреждения, в которые подается тепло.

В этот же день Пушилин сообщил, что ВСУ атаковали Зуевскую и Старобешевскую тепловые электростанции в ДНР. По его словам, они повреждены, из-за чего во многих населенных пунктах республики пропало электричество.

Ранее ВСУ оставили без света часть Запорожской области.