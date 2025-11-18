На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ДНР ввели режим ЧС из-за повреждений теплоэлектростанций

В ДНР ввели режим региональной ЧС из-за повреждений ТЭС в результате атак ВСУ
Alexander Ermochenko/Reuters

В Донецкой народной республике ввели режим региональной чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за повреждений тепловых электростанций (ТЭС) в результате атак Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в соответствующем указе главы республики Дениса Пушилина.

В документе сказано: «признать обстановку», сложившуюся на территории ДНР в результате массированной атаки беспилотными летательными аппаратами ВСУ Зуевской и Старобешевской ТЭС, «повлекшую разрушения энергогенерирующих установок, чрезвычайной ситуацией».

18 ноября Пушилин заявил, что часть школ и детских садов в ДНР, оставшихся без тепла после ударов украинских войск по энергетической системе региона, приостановит работу. Он уточнил, что работать будут только те школы и дошкольные учреждения, в которые подается тепло.

В этот же день Пушилин сообщил, что ВСУ атаковали Зуевскую и Старобешевскую тепловые электростанции в ДНР. По его словам, они повреждены, из-за чего во многих населенных пунктах республики пропало электричество.

Ранее ВСУ оставили без света часть Запорожской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
