В Запорожской области десятки тысяч человек остались без света из-за атак ВСУ

Балицкий: в Запорожской области 66 тысяч абонентов остались без света из-за ВСУ

Украинские войска не прекращают массированную атаку при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по прифронтовым районам Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«Зафиксирована очередная атака по критической инфраструктуре. Еще 33 тысячи абонентов без электроснабжения. Всего 66 тысяч абонентов Васильевского и Токмакского районов отключены от электроснабжения», — уточнил он.

Губернатор подчеркнул, что энергетики работают в усиленном режиме, однако работы усложняются опасностью повторных ударов со стороны ВСУ.

Незадолго до этого Балицкий рассказал, что дроны атаковали объект критической инфраструктуры в Запорожской области. Из-за налета проблемы с электроснабжением возникли в городе Днепрорудное и соседних селах. Без света остались около 44 тыс. человек.

Также 15 ноября глава региона заявил, что в результате очередного удара украинских войск по объектам критической инфраструктуры повреждения получила подстанция Васильевской РЭС.

Ранее ВСУ попытались атаковать Нововоронежскую АЭС.