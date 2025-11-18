На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Часть школ в ДНР приостановила работу из-за обстрелов ВСУ

Пушилин: в ДНР приостановит работу часть школ, оставшихся без тепла из-за атак ВСУ
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Часть школ и детских садов в Донецкой народной республике, оставшихся без тепла после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетической системе региона, приостановит работу. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, работать будут только те школы и дошкольные учреждения, в которые подается тепло. Данные о режиме работы предоставляется каждым детским учреждением, отметил Пушилин.

Чиновник добавил, что в регионе могут начаться веерные отключения электроэнергии. Глава ДНР подчеркнул, что профильные ведомства делают все возможное, чтобы восстановить подачу света. К настоящему времени более 200 объектов связи местного оператора связи (бренд «Феникс») остались без штатного электроснабжения из-за ударов ВСУ.

Наиболее сложная ситуация с электричеством остается в Донецке, Докучаевске и Старобешевском округе, перебои также могут наблюдаться в Макеевке, Дебальцево, Иловайске, Амвросиевском и Волновахском округах, написал Пушилин.

Подробнее об атаке ВСУ на ДНР — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские военнослужащие начали штурм Северска в Донецкой народной республике.

СВО: последние новости
