Часть школ в ДНР приостановила работу из-за обстрелов ВСУ

Часть школ и детских садов в Донецкой народной республике, оставшихся без тепла после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетической системе региона, приостановит работу. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, работать будут только те школы и дошкольные учреждения, в которые подается тепло. Данные о режиме работы предоставляется каждым детским учреждением, отметил Пушилин.

Чиновник добавил, что в регионе могут начаться веерные отключения электроэнергии. Глава ДНР подчеркнул, что профильные ведомства делают все возможное, чтобы восстановить подачу света. К настоящему времени более 200 объектов связи местного оператора связи (бренд «Феникс») остались без штатного электроснабжения из-за ударов ВСУ.

Наиболее сложная ситуация с электричеством остается в Донецке, Докучаевске и Старобешевском округе, перебои также могут наблюдаться в Макеевке, Дебальцево, Иловайске, Амвросиевском и Волновахском округах, написал Пушилин.

Ранее российские военнослужащие начали штурм Северска в Донецкой народной республике.