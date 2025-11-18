Аэропорт Пензы возобновил работу

В аэропорту Пензы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Пензы сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Соответствующие меры были приняты в воздушной гавани Пензы в 05:31.

За несколько часов до этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что во всем регионе введен план «Ковер».

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее сообщалось, что в России за ночь сбили 31 украинский беспилотник.