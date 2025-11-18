На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, вредит ли вегетарианство здоровью

Нутрициолог Демина: вегетарианство не вредит здоровью при правильном рационе
close
Depositphotos

Вегетарианство не навредит организму, если выстраивать рацион грамотно и сбалансированно. Об этом RuNews24.ru рассказала нутрициолог отеля «Мира Силентиум» Анна Демина.

По ее словам, растительный рацион богат витаминами, минералами и антиоксидантами, может улучшить пищеварение, состояние кожи и нормализовать вес. Однако при этом важно получать и другие питательные вещества, особенно белок, железо, витамины B12 и D, Омега-3.

«При правильном планировании питания вегетарианство приносит максимум пользы и практически не имеет противопоказаний», — подчеркнула Демина.

Эксперт посоветовала включать в рацион овощи, фрукты, цельнозерновые, бобовые, орехи, семена, при необходимости — использовать добавки (витамины B12, D, Омега-3 и железо). Помимо этого, важно регулярно сдавать анализы и наблюдаться у врача и нутрициолога.

Врач-диетолог, терапевт Галина Леонтьева до этого говорила, что отказ от мяса и животной продукции может принести пользу для здоровья, в том числе снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, вегетарианство также помогает контролировать вес, поскольку растительная пища часто менее калорийна и богата клетчаткой. Такой тип питания включает в себя большое количество видов овощей, фруктов, бобовых, орехов и семян, что делает рацион разнообразным.

Ранее врач ответила, чем опасно веганство при беременности.

