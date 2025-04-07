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Врач назвала плюсы и минусы вегетарианства

Врач Леонтьева: вегетарианство поможет снизить риск развития болезней сердца
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Depositphotos

Отказ от мяса и животной продукции может принести пользу для здоровья, в том числе снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-диетолог, терапевт Галина Леонтьева.

По ее словам, вегетарианство также помогает контролировать вес, поскольку растительная пища часто менее калорийна и богата клетчаткой. Такой тип питания включает в себя большое количество видов овощей, фруктов, бобовых, орехов и семян, что делает рацион разнообразным.

Однако при переходе на вегетарианское меню люди могут столкнуться с дефицитом витаминов и микроэлементов, включая белок, железо и витамины группы B, предупредила врач. Кроме того, к минусам она отнесла необходимость сочетать разные источники белка в одном приеме пищи, а также следить за состоянием здоровья — сдавать анализы и восполнять возможные дефициты.

«Вегетарианство может приносить много пользы, однако требует осознанного подхода и планирования. Обязательно сбалансируйте свой рацион, сочетая разнообразные продукты, чтобы избежать дефицитов. Проводите регулярные проверки состояния здоровья, чтобы быть уверенными в правильности выбранного пути», — заключила Леонтьева.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина до этого говорила, что вегетарианцы с сахарным диабетом могут столкнуться с трудностями в получении достаточного количества белка из-за исключения животных продуктов, поэтому им важно следить за рационом.

Ранее врач объяснила, почему пескетарианство лучше вегетарианства.

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