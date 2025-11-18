На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперта фонда «Свободная Россия» привлекли к административной ответственности

Эксперта фонда «Свободная Россия» Гатова оштрафовали по закону об иноагентах
Савеловский суд Москвы оштрафовал эксперта американского фонда «Свободная Россия» (Free Russia Foundation, признанный нежелательной в России организацией, также внесенный в перечень террористов и экстремистов) Василий Гатова по иноагентской статье. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Речь идет о ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Гатову назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Также Савеловский суд Москвы приговорил журналистку Жанну Агалакову и эколога Евгения Симонова (оба признаны в РФ иностранными агентами) к уплате штрафов на общую сумму 110 тыс. рублей за нарушение законодательства об иноагентах. Первая была приговорена к уплате штрафа в размере 30 тыс. рублей, а второй — к уплате двух штрафов в размере 40 тыс. каждый за два случая нарушений.

14 ноября Минюст России признал журналистку и писательницу Елену Костюченко иностранным агентом. Кроме того, в соответствующий реестр попали журналист Кирилл Кривошеев, экономист и бывший ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов (все трое признаны в РФ ионогенами).

Ранее сообщалось, что больше половины россиян связывают иноагентство с предательством и работой на другую страну.

