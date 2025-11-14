На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналистов Елену Костюченко и Кирилла Кривошеева признали иноагентами

Минюст признал журналистку и писательницу Елена Костюченко (признана в РФ иностранным агентом) иноагентом. Это следует из обнародованных 14 ноября новых списков Минюста.

Кроме того, в реестр попали журналист Кирилл Кривошеев (признан в РФ иностранным агентом), экономист и бывший ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов и ООО «Форпост».

Костюченко с 2005 по 2023 год работала в издательстве «Новая газета». С 2002 по 2023 год была специальным корреспондентом издания «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией).

После начала специальной военной операции РФ на Украине журналистка покинула Россию. Сейчас она проживает в Германии.

Накануне признанная иноагентом политолог Екатерина Шульман была внесена в перечень террористов и экстремистов. В марте 2025 года МВД России объявило Шульман в федеральный розыск.

Ранее Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) приговорили к тюремному заключению.

