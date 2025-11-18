В «Росатоме» сравнили строительство ледоколов в СССР и в современной России

Лихачев: такого количества ледоколов в России одновременно не строилось никогда

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сравнил строительство атомных ледоколов в Советском Союзе и России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, Россия сейчас строит столько атомных ледоколов, сколько не строил Советский Союз в свои самые «тучные» годы. Такого количества кораблей данного типа одновременно в РФ не строилось никогда, утверждает Лихачев.

18 ноября президент России Владимир Путин дал разрешение на установку закладной доски нового атомного ледокола «Сталинград».

Путин добавил, что дата закладки нового ледокола имеет особую значимость. По его словам, именно в эти дни произошел коренной перелом в битве за Сталинград — началась наступательная операция советских войск, в результате которой группировка врага была окружена и разгромлена.

В прошлогоднем послании Федеральному собранию президент подчеркнул необходимость обеспечения круглогодичной навигации на Севморпути, а также увеличения оборотов северных портов, таких как Мурманский транспортный узел. В этих целях в марте 2024 года он объявил о закладке атомного ледокола «Сталинград».

Ранее сообщалось, что в состав ВМФ России войдет ледокол «Евпатий Коловрат».