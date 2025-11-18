На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На политолога Маркова составили административный протокол

Политолога Маркова обвинили в нарушении порядка деятельности иноагента
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА Новости

В отношении политолога Сергея Маркова (признан в РФ иностранным агентом) составили протокол по статье КоАП о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Это следует из информации на сайте Останкинского районного суда Москвы.

Суд зарегистрировал административный протокол 18 ноября. Он составлен по части 1 статьи 19.34 «Осуществление лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иностранного агента, если это действие (бездействие) не содержит признаков уголовно наказуемого деяния».

Маркову грозит административный штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Политолога, экс-депутата Госдумы и доверенное лицо Владимира Путина на выборах в 2012 году признали иностранным агентом в августе 2025 года. По версии Минюста, он распространял ложные сведения о политике российских властей. Журналист Александр Юнашев допустил, что Маркова внесли в список иноагентов в связи с выступлением в Баку, где политолог восхвалял азербайджанского президента Ильхама Алиева.

Марков решение Минюста раскритиковал и заявил, что он 25 лет поддерживает Путина, а «атакой» на него занимаются «враги России».

Ранее Марков заявил об уникальности своего иноагентства.

